Pugilato World Cup | sette azzurri in semifinale in Brasile

Leggi su Sportface.it

Sonogliche alla prima tappa della ‘Boxing Cup 2025’, in scena al Foz De Iguacu, in, hanno ottenuto il pass per la. Gianluigi Malanga si è imposto per 3-0 sullo statunitense Jimenez nei 65 kg, mentre Lucia Elen Ayari ha avuto la meglio per 5-0 sulla panamense Hinestroza nella categoria dei 51 kg. Ora l’Italia aspetta Giovanna Marchese nei 48 kg, la prima degliche avrà la possibilità di accedere alla finale, salendo sul ring nella giornata di sabato per sfidare la brasiliana Gama. Seguirà Melissa Gemini, che dovrà vedersela con Oliwia Toborek nella categoria 75 kg. Nel corso della serata brasiliana e in piena notte italiana, sarà il turno di altri tre italiani: a vicecampionessa del mondo 54 kg Sirine Charaabi dovrà superare l’americana Yoselin Lopez, mentre nei 60 kg Rebecca Nicoli dovrà battere l’australiana Rahimi.