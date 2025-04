Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 4 aprile: Curro protegge Martina dal conte Ayala

Andiamo a scoprire insieme cosa succederà nella puntata de Lain onda venerdì 42025.nascondee mantiene il segreto. Vera chiede ancora alla madre di dimenticarla. La puntata de Ladi venerdì 4andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima dellenascondein un posto sicuro e non ha intenzione di rivelare dove si trova la ragazza. Intanto, Vera chiede ancora una volta alla madre di dimenticarla. Manuel prova a riportare la calma tra Cruz e Catalina mentre Don Lorenzo comunica a Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, .