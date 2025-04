James Gunn rivela l’inquadratura del trailer di Superman che lo ha fatto piangere durante le riprese

Leggi su Cinefilos.it

deldiche lo haleammette che una scena dilo haledel film della DCU. Il cast diperè guidato da David Corenswet e Rachel Brosnahan, che interpreteranno l’ultima versione die Lois Lane sul grande schermo. Mentre i due personaggi della DC non sembrano conoscersi all’inizio, la storia d’amore trae Lois Lane sboccerà rapidamente e diventerà centrale nella trama di, come suggerito dai.In un’intervista con Entertainment Tonight, il regista di, ricorda di aver piantoledella scena in cui, interpretato da David Corenswet, e Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, si baciano mentre volano, che è presente nel