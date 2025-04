Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Si allungano i tempi di recupero: emerge anche un infortunio al crociato

AGGIORNAMENTO ORE 22.15L’operazione a cui si è sottopostaè perfettamente riuscita: ridotta la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Arriva però un’altra brutta notizia, quella della rottura del legamentoanteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane.si è seriamente infortunata durante la seconda mdel gigante dei Campionati Italiani di sci alpino ed è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Dopo i primi accertamenti è emerso un referto nefasto: frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Dopo la gara in Val di Fassa e gli esami condotti in Trentino, la fresca vincitrice della Coppa del Mondo generale si è trasferita presso la clinica La Madonnina di Milano.