Margherita Ceschin in aula la confessione ad alta tensione di Joel Luciano Lorenzo uno dei sicari assoldati all' ex marito Accusa il fratello che sbotta | Bugiardo

Joel Luciano Lorenzo, dominicano di 26 anni, doveva sedersi sul banco dei testimoni per confermare la doppia. Ilgazzettino.it - Margherita Ceschin, in aula la confessione ad alta tensione di Joel Luciano Lorenzo, uno dei sicari assoldati all'ex marito. Accusa il fratello che sbotta: «Bugiardo» Leggi su Ilgazzettino.it CONEGLIANO (TREVISO) - Era l?udienza più attesa. Quella in cui, dominicano di 26 anni, doveva sedersi sul banco dei testimoni per confermare la doppia.

Delitto Ceschin, parla Joel ma il fratello sbotta: «Non ti ho mai detto quelle cose, te le ha messe in bocca l'avvocato» Margherita Ceschin, l’ex marito accusato di essere il mandante: «Pronto a dare la mia versione» Scagionata la fidanzata di Joel: «Era incinta, voleva proteggere il padre di suo figlio» Delitto Ceschin, la svolta nelle indagini: uno dei sicari confessa l’omicidio Delitto Ceschin, Enzo Lorenzon ora vuole parlare: «Ecco come sono andati i fatti» Delitto Ceschin, Joel vuole testimoniare: «Sono stato intimidito» Ne parlano su altre fonti

Margherita Ceschin, la confessione di Joel: «L'ex marito ci ha assoldati per ucciderla» - CONEGLIANO - Nuova confessione per Joel Luciano Lorenzo. E stavolta inchioda tutti i complici sotto processo per l’omicidio di Margherita Ceschin, la pensionata di 72 anni uccisa nel ... (ilgazzettino.it)

Margherita Ceschin, l’ex marito accusato di essere il mandante: «Pronto a dare la mia versione» - CONEGLIANO - «Questo Jose Luciano Lorenzo non lo conosco, non so chi sia. Mi sorprende che dica certe cose. Adesso voglio dare la mia versione». Questo ha detto Enzo Lorenzon, ... (ilgazzettino.it)

Delitto Ceschin, prima confessione: "Lorenzon ci ha pagati per uccidere" - Il dominicano Joel Luciano Lorenzo ha parlato agli inquirenti: "Ci aveva promesso soldi e un appartamento per eliminare l'ex moglie" ... (rainews.it)