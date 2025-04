Meloni | I dazi non sono la catastrofe che raccontano Vanno rimossi ma no agli allarmismi – Il video

Leggi su Open.online

decisi dal presidente americano Donald Trumpun «problema» ma non una «». Questa la linea della premier Giorgiarilasciata in un’intervista al Tg1 per rassicurare cittadini e imprese. La premier, dopo un primo commento a caldo ieri sera su Facebook, questa mattina ha annullato gli impegni della giornata, convocando una riunione a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato i ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, degli Affari europei Tommaso Foti, delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, quest’ultimo collegato da Bruxelles. Proprio il ministro degli Esteri ha relazionato i colleghi sull’incontro che aveva appena avuto con il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, che domani discuterà con il proprio omologo americano, inconferenza, suiUsa e sulla risposta dell’Ue.