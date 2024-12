Movieplayer.it - Belve va in onda stasera su Rai 2: ospiti e anticipazioni della puntata di martedì 3 dicembre

Non soltanto Sonia Bruganelli, come svelato sabato scorso: ecco tutti glie leterzadi, che tornasu Rai 2 in prima serata. Come ogni, anchesu Rai 2, alle 21:20, torna, il programma di interviste irriverenti ideato e condotto da Francesca Fagnani. Che qualche giorno ha fatto, lei sì, una vera "belvata" a una degliterza, pubblicando, non a caso, qualche giorno prima del solito uno stralcio assai discussosua intervista.: glidel 32024 Annunciata da una clip in cui parla (male) di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli sarà la prima ospiteserata. Si è già parlato molto, da sabato scorso, delle sue dichiarazioni in merito allo show di .