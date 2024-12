Calcionews24.com - Antognoni: «Ho visto in tv Bove accasciarsi, non volevo crederci. Firenze lo coccolerà come ha fatto con me. E lui è un vero leader, lo dico per questo motivo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Giancarlo, ex calciatore della Fiorentina, sul problema accusato da Edoardocontro l’Inter. Tutti i dettagli La paura provata domenica per Edoardol’ha vissuta tanti anni fa, nel 1981, in una gara con il Genoa. Lo scontro con Martina portò il cuore di Giancarloa fermarsi per lunghi .