WWE: La schiena di Sheamus racconta la storia di una battaglia epica a Survivor Series

potrebbe non essere uscito dacon il Titolo Intercontinentale, ma ha dimostrato ancora una volta perché è chiamato il Celtic Warrior. L’ex campione WWE ha condiviso con i fan uno sguardo schietto sulle conseguenze del suo intenso Triple Threat Match, pubblicando sui social media una serie di foto della suamartoriata accompagnata dalla didascalia: ““.. pic.twitter.com/KL4sX1uUtX—(@WWE) December 1, 2024 Il match è stato tutto ciò che i fan si aspettavano: fisico, caotico e indimenticabile., Bron Breakker e Ludwig Kaiser si sono affrontati in uno scontro in stile WarGames, e il Celtic Warrior ha dato il massimo per conquistare l’unico titolo singolo che non ha ancora vinto. Sebbene Breakker abbia mantenuto il suo titolo, è stata la performance dia far parlare i fan.