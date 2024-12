Lopinionista.it - “Campanelle (Jingle Bells)”, il nuovo brano di Vinicio Capossela con la partecipazione delle sorelle Marinetti

foto di Andrea SilvànMILANO – E’ in radio “)”, ildicon la, seconda canzone estratta dalalbum SCIUSTEN FESTE N. 1965.“riprende il più famosoFeste, che questa natura ce l’ha già iscritta nel titolo: “!” – spiega– ilda noi inciso, trasferito all’italiano alla maniera di Lou Monte rivela insospettati doppi sensi in quel “tintinnio d’amor” tra i bianchi mantilenzuola in cui si scivola ondulando con swing; la slitta a un cavallo solo del titolo originale viene qui trainata da quattro ciucci, e nel caldo dell’alcova si scoppia dal bisogno di bere. Ledel titolo rimano con bell’ bell’, meridionalismo che ci dice di un movimento che dà gioia.