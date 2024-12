Quotidiano.net - Per tutti era tra le vittime dei lager. Così la piccola Trudy riuscì a salvarsi

"Addiomia, papà adesso deve fare un lungo viaggio". Isidor guardò sua figlia negli occhi per l’ultima volta, la baciò sulla fronte, si sporse dal camion in partenza per Fossoli dalla strada di fronte al carcere di Regina Coeli, carico di prigionieri ebrei rastrellati a Roma come lui, e sollevò la bambina fuori dal mezzo per porgerla tra le braccia di una sconosciuta che gli stava di fronte, sul marciapiede, approfittando di un attimo di distrazione delle sentinelle armate. "È mia figlia, è tutta la mia vita, gliela affido. Non ci conosciamo, ma so che la salverà". È il febbraio del 1944, pioviscola e da pochi mesi i nazisti hanno rastrellato 1.259 ebrei dal ghetto di Roma per deportarli nei campi di concentramento: 363 uomini, 689 donne, 202 bambini, anziani, malati, neonati.