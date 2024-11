F1 Verstappen perde la pole in Qatar | penalizzato per impeding su Russell

Leggi su Sportface.it

Maxè statoper quanto successo nelle qualifiche del GP deldi F1, in cui ha ostacolato George, provocando il cosiddetto “”. In particolare, come si legge nel documento pubblicato dalla FIA, l’olandese ha guidato in maniera troppo lenta e senza un particolare motivo, soprattutto rimanendo nella traiettoria di gara. Una circostanza che solitamente viene punita con una retrocessione di tre posizioni. In questo caso, però, il fatto che entrambi i piloti fossero nel loro giro di lancio, ha fatto propendere per una mitigazione della penalità: ecco, quindi, checede una sola posizione,ndo laposition che va proprio a. F1,lainpersuSportFace.