Raspadori via a gennaio? Il Napoli ha un’idea in vista del mercato, la situazione

Cessione aper Giacomo? Ilha in menteindella prossima sessione invernale di calcio. Giacomosta giocando poco, pochissimo. L’attacco delè uno dei reparti più affollati, considerando che gli azzurri hanno una sola competizione alla quale dedicarsi (oltre alla Coppa Italia) e Romelu Lukaku è saldamente in testa alle gerarchie di Antonio Conte.Il bomber belga ha firmato contro la Roma e sta cercando la forma migliore sotto il punto difisico e mentale. Alle sue spalle Giovanni Simeone, che al momento ha collezionato meno della metà dei minuti di Big Rom. Stesso discorso per, che anche rispetto a Politano e Kvaratskhelia ha giocato pochissimo.Nelle ultime ore l’addio dell’ex Sassuolo è diventato un argomento di discussione importante, considerando che il suo valore resta alto e che la fiducia nei suoi confronti è massima anche in un contesto come quello della nazionale, al netto dello scarso minutaggio raccolto fino a questo momento.