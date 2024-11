Iltempo.it - Commercialisti, da ordini di tutta Italia arriva un ‘no' alla riforma di Elbano de Nuccio

“Non abbiamo condiviso la scelta del presidentede. Il consiglio dell'Ordine dei dottorie degli esperti contabili di Milano ha dichiarato ufficialmente di non aderirevisione dellaproposta, che parcellizza la professione. È, infatti, rivolta a una ‘élite' e non valorizza il commercialista ‘generalista' (punto di riferimento dei clienti nella quotidianità)”. Lo dichiara Marcella Caradonna, presidente deie degli esperti contabili di Milano dopo presentazionepolitica del testo deliberato dal Cndcec per la proposta di modifica della legge istitutiva dei, senza, peraltro, attendere un confronto conclusivo con i presidenti degliterritoriali nell'assemblea, convocata per il 13 dicembre prossimo. Questa corsa in avanti, è stata poco compresa e ha suscitato perplessità ine molti presidenti di diverse regioni sono rimasti contrariati dscarsa condivisione del testo (discusso tutti insieme in un'unica riunione, nella quale, oltretutto, erano emerse notevoli criticità).