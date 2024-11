Dilei.it - Bruce Willis, la rara foto con le figlie per il Ringraziamento: “Il miglior papà di sempre”

Il giorno delè un momento molto sentito in America: tutte le famiglie si riuniscono, per sentirsi grati per ciò che si ha. E la famiglia disi è riunita intorno a lui: leTallulah e Scout hanno condiviso unaspeciale su Instagram, con un regalo per l’attore. “Ildel mondo”. Nella didascalia, a corredo degli scatti dolcissimi, anche lo spirito del giorno del: “Grati”., lacon Tallulah e Scout su Instagram per il giorno delNon è frequente vederedopo la diagnosi di demenza: non sono molti gli scatti condivisi dalla famiglia, che hapreferito una certa riservatezza. Così, rivedereinsieme alle sueè un dono: giovedì 28 novembre è stato il giorno delin America, il momento in cui tutte le famiglie americane si riuniscono per ricordare il primo banchetto dei Pellegrini di Plymouth ed essere grati.