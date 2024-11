Ilgiorno.it - Infermieri in fuga verso l’Europa: 7.000 euro all’anno il gap tra Italia e Ue

Stipendi inferiori del 20% rispetto ai colleghi che lavorano all’estero: glini sono tra i meno pagati inpa. Lo evidenzia il rapporto dell’Ocse ‘Health at a Glancepe 2024’, che proprio alla remunerazione deglidedica un focus. La mediapea è di 39mila e 800annui mentre inla cifra è di 32mila e 600. Per quanto riguarda la Lombardia, uno spaccato regionale arriva dai dati di Almalaurea, che monitora la condizione occupazionale dei laureati. Andando a guardare i laureati nelle disciplinestiche, a 3 anni dalla laurea si va dai 1.501mensili per i laureati dell’Università di Brescia, ai 1.733 di Pavia e della Statale di Milano (1.834gli uomini, 1.657 le donne); è di 1.719la retribuzione media a un anno dalla laurea dei laureati di Università Vita Salute San Raffaele (1.