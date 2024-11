Game-experience.it - Forza Horizon 5, il lancio su PS5 è stato rinviato ma non cancellato, precisa un leaker

Secondo un noto insider5 era sostanzialmente pronto per essere rilasciato anche su PS5, ma Microsoft ha deciso ad un certo punto di rinviare l’uscita dell’apprezzato racing game di Playground Games sulla console di Sony per motivi non meglioti.A condividere questa affermazione ènello specifico ileXtas1s, noto principalmente per aver anticipato correttamente l’arrivo di non pochi titoli su Xbox Game Pass, oltre a condividere alcune informazioni riguardanti l’ecosistema Gaming di Microsoft rivelatesi poi effettivamente veritiere.Grazie ad Insider Gaming scopriamo quindi che l’insider ha condiviso in questa giornata un nuovo post sul proprio canale X, affermando che in realtà l’uscita di5 su PS5 è stata rinviata durante l’estate ma che nonostante questo non è stata cancellata.