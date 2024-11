Ilrestodelcarlino.it - Donna ascolana condannata per procurato allarme

Unaè stataa 8 mesi poiché riconosciuta colpevole dal giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli di, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti per fatti che avvennero in un condominio di Folignano l’8 luglio del 2021. Quel giorno un uomo contattò il numero telefonico delle emergenze riferendo che la fidanzata gli aveva mandato su WhatsApp una foto in cui mostrava un polso coperto di sangue, circostanza che gli aveva fatto temere un gesto estremo. A casa dellaarrivarono i sanitari del 118 e i carabinieri. Ma di lei non c’era traccia; dopo pochi minuti tornò, proveniente dalla farmacia. Le fu chiesto di mostrare i polsi e subito fu evidente che non c’era alcuna ferita. Laprese a inveire contro il suo fidanzato col quale nei giorni precedenti aveva avuto una discussione.