Noah Lyles | In America abbiamo una mentalità da vincitori Facciamo tutto all’estremo

, atletano e protagonista indiscusso della seconda stagione di Sprint su Netflix, incarna il mix di talento, determinazione e polarizzazione che rende il mondo dell’atletica affascinante e complesso. Nell’estate 2024si è trovato sotto i riflettori ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo aver vinto l’oro nei 100 metri, ha vinto il bronzo nei 200 metri ma ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 nei giorni precedenti. Nonostante la malattia,ha conquistato il bronzo nei 200 metri, ma ha confessato che rivedere quelle immagini gli provoca dolore. «Penso continuamente a cosa sarebbe successo se non avessi avuto il Covid» ha dichiarato in una intervista al Guardian.: «Non ho niente contro l’Nba. Il basket è stato il mio primo amore»Prima dei Giochi, aveva criticato l’Nba per la pretesa di definire “campioni del mondo” idel campionatono.