GUIDA Destiny 2 ottenere DURA LUCE

2, il famoso sparatutto online sviluppato da Bungie, offre una vasta gamma di armi esotiche che catturano l’attenzione dei giocatori in tutto il mondo.Una di queste armi è il, diventato rapidamente un must-have per i guardiani che desiderano dominare le Prove di Osiride, il Crogiolo e molte altre sfide in-game. In questa, esploreremo le diverse strade perilin2 e scopriremo come potenziarne il Catalizzatore per massimizzarne le prestazioni.Una delle prime sfide per i giocatori di2 èil, un’arma esotica tanto potente quanto ambita. La cattiva notizia è che non esiste una quest specifica per acquisirla, e ilè un oggetto di1 che è stato introdotto in2 sin dall’inizio.