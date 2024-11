Ilfattoquotidiano.it - Castagna (Banco Bpm): “Con operazione Unicredit 6mila esuberi. Offerta non commisurata al nostro valore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giuseppe, amministratore delegato diBpm, lancia un allarme sulle ricadute occupazionali di un’acquisizione da parte di. In una lettera ai suoi 20mila dipendenti scrive: “Destano forte preoccupazione le sinergie di costo stimate dall’offerente, pari a oltre un terzo della base costi diBpm che, si può stimare, significherebbe tagli al personale di oltrecolleghe e colleghi“. Va da sé che, che è il primo a “rischiare il posto”, ha tutta la convenienza a collocare il più in alto possibile l’asticella dei potenziali. “Siamo una grande banca autonoma, italiana con una forte vocazione di vicinanza ai territori e alle Pmi, spina dorsale delPaese. Dobbiamo continuare in questa direzione, rimanendo nel solco che abbiamo tracciato e continuando a fare bene ilmestiere, come abbiamo sempre fatto.