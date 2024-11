Lanazione.it - 27 novembre, la giornata contro le fake news. Da Colombo ai 7 Re di Roma: i falsi storici

Firenze, 272024 – Oggi, 27, cade lamondiale della consapevolezza sulla disinformazione, per cercare di arginare quella che è una minaccia globale. L’uso arbitrario della verità, che può essere manipolata eficata, ci riguarda tutti da vicino. Basti pensare aiche tutti, o quasi, diamo per veri e assodati: eccone alcuni tra i più celebri. È risaputo, ad esempio, che i re difurono 7. E invece sono stati 8: tutti dimenticano che ci fu anche Tito Tazio, che governò insieme a Romolo. Altro esempio eclatante quello di Cristoforo: non fu lui a scoprire per primo l’America. Anche se il suo nome è praticamente sconosciuto, fu il navigatore islandese Leif Erikson a mettere per primo il piede nel Nuovo Mondo, sbarcando sull’isola di Terranova attorno al 1000 d.