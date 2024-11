Thesocialpost.it - Ramy morto a 19 anni, notte di tensione a Milano: caos e incendi

Una nuovadi disordini ha scosso il quartiere periferico di Corvetto, dove decine di giovani sono scesi in strada per protestare contro la morte diElgaml, deceduto in un incidente stradale durante un inseguimento con i carabinieri. La situazione, già tesa nei giorni precedenti, è degenerata in violenze, vandalismi e scontri con la Polizia, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con lacrimogeni e cariche di alleggerimento. Le proteste e l’intervento della PoliziaA partire dalle 22:30, un gruppo di manifestanti – inizialmente circa 70 persone, poi salite a oltre un centinaio – si è radunato all’incrocio tra via dei Cinquecento e via Panigarola. Qui sono stati lanciati bottiglie, petardi e insulti contro le forze dell’ordine, già presenti dal pomeriggio a causa di episodi diverificatisi in precedenza.