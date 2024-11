Gaeta.it - La quarta edizione di “Io non ci passo sopra” celebra la lotta contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter La manifestazione “Io non ci” ha avuto luogo per lavolta, illuminando di colori e speranza il 25 novembre, giornata internazionale dedicata all’eliminazione dellale donne. Questo evento, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia del Consiglio regionale, rappresenta un importante momento di riflessione e sensibilizzazione, coinvolgendo attivamente gli studenti delle scuole medie dell’Aquila.Un’esplosione di colori e creativitàL’aspetto più notevole di questaè stata la varietà di colori espressi attraverso i lavori realizzati dagli alunni. I disegni, ricchi di emozioni, slogan e pezzi di storie personali, hanno reso omaggio a sentimenti più profondi legati allaladi. Ogni opera, custodita in un’atmosfera accogliente, si è trasformata in un messaggio potente e significativo.