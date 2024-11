Thesocialpost.it - “Alto rischio di contagi a Natale”. Il virus che spaventa gli esperti: “Fate attenzione”

Probabilmente, la variante XEC sarà protagonista dei festeggiamenti die Capodanno, nonostante il Covid sembri fuori dai riflettori. Tuttavia, ilcontinua a circolare, presentando versioni sempre nuove. Un articolo pubblicato su ‘Jama’ analizza l’origine e la diffusione di questa variante, descritta daglicome «destinata a dominare l’ondata invernale» di Covid.XEC è una variante ricombinante dei ceppi Omicron, e fortunatamente presenta caratteristiche simili a quelle delle varianti attualmente targetizzate dagli ultimi vaccini, JN.1 e KP.2. Nicole Doria-Rose, responsabile del settore Antibody Immunity al Vaccine Research Center del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, spiega che XEC ha solo quattro variazioni di aminoacidi rispetto ai vaccini. La nascita di questa variante sembra derivare da una ricombinazione avvenuta in pazienti immunocompromessi,ati da diversi ceppi di Sars-CoV-2.