'Non una di meno', il corteo contro la violenza sulle donne invade le strade di Roma

, 23 novembre 2024 - Ilnazionale diuna dirà oggi ledi. Al grido di "disarmiamo il patriarcato", una “marea transfemminista” attraverserà il cuore della Capitale, da piazzale Ostiense a Vittorio Emanuele I. Appuntamento alle 14.30 per dire basta alladi genere. A un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin e alla vigili del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione dellale, il movimento femminista riaccende i riflettori su un problema cronico che non trova soluzione. E lo dicono i dati. “Dopo Giulia, altri 106 nomi, rimasti anonimi, si sono aggiunti alla lista dei femminicidi nell’ultimo anno”, spiegano i promotori della manifestazione. Ildell'associazione "Non una di meno"la, Torino, 25 novembre 2023.