Napoli su Ratiu: pronta l'offerta al Rayo Vallecano

Il club azzurro punta il terzino destro rumeno per rinforzare la fasciaIlè al lavoro per rinforzare la rosa in vista di gennaio e regalare a Antonio Conte i rinforzi richiesti per la seconda parte di stagione. Tra le priorità del tecnico c’è l’innesto di un nuovo elemento in difesa e sulle corsie esterne.Come riporta l’esperto di calciomercato Ekrem Konur sul suo profilo X: “Ilè interessato al terzino destro del, Andrei. La capolista della Serie A ha intenzione di fare un’offerta iniziale di 10 milioni di euro per il giocatore rumeno”.Secondo TMW la situazione è chiara: “In questa stagione è uno dei migliori terzini della Liga e ha una clausola di circa 25 milioni di euro. Sembra però che il club di Madrid sia disposto a trattare eventualmente il prezzo del cartellino.