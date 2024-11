Nerdpool.it - Winnie The Pooh, Bambi e Peter Pan a caccia di sangue: ecco gli aggiornamenti sul film

Leggi su Nerdpool.it

Ilniverse sta per essere assemblato prima di quanto si possa pensare. Il Twisted Childhood Universe è partito alla grande con i-the-: Blood and Honey. Mentre il primo è stato ampiamente criticato, il sequel è stato un notevole miglioramento, ed entrambi hanno rappresentato un enorme ritorno sull’investimento per Jagged Edge Productions. Non è un segreto che lo studio indipendente stia costruendo un intero universo cinematografico con versioni horror dei personaggi classici dell’infanzia, e tutti questi personaggi si stanno riunendo in un team-up in stile Avengers chiamatoniverse: Monsters Assemble.Può sembrare sciocco, ma il Twisted Childhood Universe ha una base di fan in rapida crescita e non mostra segni di rallentamento. Nella prima metà del 2025 usciranno: The Reckoning ePan’s Neverland Nightmare, continuando il lavoro iniziato con Blood and Honey e costruendo ilniverse.