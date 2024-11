Liberoquotidiano.it - "Una mer***, quasi imbarazzante, non mi farei giocare": il crollo di Musetti dopo il ko in Davis

Meno male che ci hanno pensato prima Jannik Sinner, poi sempre l'altoatesino in doppio con Matteo Berrettini, altrimenti l'ipotesi di una eliminazione dell'Italia ai quarti di Coppaera concreta come non mai. Disastroso è infatti stato il match di Lorenzocontro Francisco Cerundolo. L'azzurro è incappato in un brutto k.o. per due set, che è costato all'Italia lo svantaggio iniziale nella serie alla meglio delle tre. In conferenza stampa, poi, il numero 17 al mondo si è mostratostupito in negativo dalla sua prova, non nascondendo la delusione e la rabbia: "Una giornata di me***a in cui non ha funzionato niente — le sue parole —. Mi ero allenato bene nei giorni scorsi con Berrettini e non avevo perso un set". Tutta colpa dell'approccio sbagliato al match: "Forse sono entrato in campo con troppe aspettative, non so spiegare cosa sia successo — ha aggiunto—.