Metropolitanmagazine.it - Rocco Papaleo, chi è l’ex moglie Sonia Peng: “Siamo rimasti legati per amore di nostro figlio Nicola”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sono la exe ildi, una storia d’importante per il regista e attore che è stato sposato per diversi anni con, scenografa italo-svizzera. Dal loroè nato anche il, a cui l’attore èssimo. Propriodalle pagine di Vanity Fair ha parlato della sua vita privata: “era una scenografa svizzero-italiana di 34 anni. Un bell’incontro da cui è nato une, subito dopo, un matrimonio. Ma altrettanto civilmente, qualche anno dopo, ciseparati”.Ad un certo punto però il lorosi è affievolito con i due che hanno deciso di separarsi pur continuando a vivere per diverso tempo nello stesso palazzo a Roma.Dopo la fine del matrimonio,e la exsonoin ottimi rapporti proprio per la felicità del