Ecco la stoviglioteca: sabato presentazione con le Cucine Popolari

Dopo una prima fase sperimentale, prende avvio lacomunale, un servizio totalmente gratuito che permetterà di prendere in prestito stoviglie lavabili e riutilizzabili, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti, andando oltre la semplice raccolta differenziata. La, finanziata con 28.500 euro di Atersir, si inserisce nella strategia prioritaria di prevenzione dei rifiuti, che precede, nella gerarchia dei rifiuti, il riciclo e il trattamento. La migliore scelta per l’ambiente è infatti quella di evitare di produrre rifiuti all’origine: questo accade nel momento in cui si predilige una borraccia riutilizzabile all’acquisto di bottiglie di plastica e, allo stesso modo, il meccanismo si ripeterà – nell’ambito di questo nuovo servizio – per stoviglie e accessori monouso.