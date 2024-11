Adorazione | la spiegazione del finale della serie Netflix

Leggi su Cinefilos.it

: ladel(qui la nostra recensione) racconta la storia di un gruppo di adolescenti e di un misterioso omicidio. Quando una delle loro amiche, Elena, scompare e il suo corpo viene in seguito trovato morto, si apre un’indagine che svela una rete di segreti che circondano il gruppo. La, basata sull’omonimo romanzo di Alice Urciuolo e diretta da Stefano Mordini, esplora il viaggio di questi ragazzi che affrontano amore, relazioni, crepacuore, tradimenti e molto altro.deldiLa storia si apre con Elena e Vanessa che vanno a fare shopping, sono ragazze libere e un po’ ribelli. Elena ha convinto Vanessa a rubare degli orecchini in un negozio, il che rivela il carattere audace e spensierato di Elena. Più tardi, dopo l’orario scolastico, le due vanno a scuola per controllare i risultati degli esami.