Oasport.it - Jasmine Paolini: “Dopo il singolare mi sono detta che bisognava dare tutto per l’Italia”

ha vissuto nella serata di ieri un’altalena di fortissime emozioni. Prima la dolorosa e amarissima sconfitta con Iga Swiatek, poi la gioia massima e la felicità per il decisivo successo in doppio con l’amica Sara Errani. Per il secondo anno consecutivoè in finale alla Billie Jean King Cup, un ennesimo capolavoro delle azzurre di Tathiana Garbin, che hanno superato in semifinale per 2-1 la Polonia al termine di una giornata veramente incredibile.la bellissima vittoria di Lucia Bronzetti contro Magda Linette, è toccato ae Swiatek affrontarsi nel secondo. La toscana ha tenuto testa alla numero due del mondo fino all’ultimo quindici, vincendo anche il primo set, ma facendosi poi rimontare dalla polacca, che ha chiuso per 6-4 al terzooltre due ore e mezza di battaglia.