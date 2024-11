Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna sfida il Fenerbahce Istanbul di Nicolò Melli in Eurolega. Serve una vittoria

complicata per lain, con i bianconeri che ospitano domani sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno – con palla a due che verrà alzata alle 20:30 – ildinell’undicesima giornata della regular season 2024-2025.Le V-nere devono tirare fuori l’orgoglio e provare a vincere soprattutto per il morale ma anche per la classifica, con i bolognesi relegati al penultimo posto con 2-8 di record dopo dieci partite disputate al pari di Alba Berlino e Partizan Belgrado. Nella settimana scorsa del doppio turno la Segafredo è uscita sconfitta dalla trasferta di Madrid contro il Real (98-86) e dal successivo impegno casalingo contro il Panathinaikos Atene campione in carica (77-82), dove non sono bastati i punti pesanti di Isaia Cordinier e di Tornike Shengelia ad evitare la battuta d’arresto.