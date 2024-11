Spazionapoli.it - Napoli Basket nel pallone, finale tra fischi contro Treviso: 8 ko di fila

Leggi su Spazionapoli.it

Ottava giornata di LBA,ospita Nutribulletal Fruit Village Arena: risultato e tabellinoAltro giro, altra sconfitta per gli Azzurri. Ilprivo di Erick Green non supera neanche l’esame, che si conferma tra le migliori squadre dal perimetro. Scotta la panchina per Milicic.Primo quartomette subito le cose in chiaro e conferma le ottime percentuali da 3 di quest’inizio stagione (quarta miglior squadra dall’arco). Mascolo, ex della sfida, si inventa una super tripla al limite dei 24 secondi.non si sblocca da tre e commette qualche ingenuità in attacco tra rimessa sbagliata e fallo in attacco inpiede con Bentil. Milicic chiama il timeout sul 3-13 per. Usciti dalla sospensione,si risveglia e apre un piccolo parziale da 5-0.