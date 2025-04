Ilnapolista.it - Il Psg snobba Mbappé: «Continuiamo a non capire perché Kylian non porta la questione al tribunale del lavoro»

La faida tra il Psg econtinua, e oggi si è arricchita di una nuova pagina. Questo pomeriggio, gli avvocati del calciatore hanno lanciato una pesante offensiva contro il club che, secondo loro, deve a55 milioni di euro tra stipendi arretrati e bonus.Leggi anche:ha ottenuto “il sequestro in via precauzionale” di 55 milioni dai conti del Psg (l’Equipe)Il Psg: «Ancora una storia fantasiosa da un universo parallelo»Durante la conferenza stampa tenuta in un hotel di Parigi, gli avvocati hanno annunciato il sequestro preventivo di 55 milioni di euro sui conti del Psg. Il club non ha tardato a rispondere. Unvoce del club ha dichiarato a Le Parisien:«Dopo aver ascoltato ancora una volta oggi una storia fantasiosa proveniente da un universo parallelo, il Psg continua a nonnon porti laaldel, che è l’unicocompetente a dirimere la controversia tra lui e il suo ex club».