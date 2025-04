Cosenza vs Brescia | le probabili formazioni

Cosenza vs Brescia si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.

COSENZA VS BRESCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

I calabresi sono all'ultima spiaggia visto che sono ultimi e devono recuperare sei punti alla Reggiana per raggiungere almeno i playout. La squadra di Alvini non può prescindere dalla vittoria altrimenti le residue speranze di salvezza si spegnerebbero definitivamente.

La vittoria ottenuta sul campo del Brescia si è rivelata illusoria, visto che ne è seguita una brutta sconfitta nel match contro una diretta concorrente come il Mantova. Adesso la squadra di Maran è ribiombata al sedicesimo posto con 34 punti e un vantaggio di due lunghezze sulla zona play-out.

