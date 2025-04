Guida senza patente un' auto rubata in fuga dai carabinieri per 10 chilometri | condannato a 3 anni

carabinieri che lo avevano inseguito per dieci chilometri costa caro ad un 21enne sorpreso alla Guida di una automobile rubata da un garage e senza aver mai preso la patente in vita sua. Il giovane, di origine polacca e residente in Basilicata, in trasferta nelle Marche. Anconatoday.it - Guida senza patente un'auto rubata, in fuga dai carabinieri per 10 chilometri: condannato a 3 anni Leggi su Anconatoday.it SENIGALLIA – Fuggire daiche lo avevano inseguito per diecicosta caro ad un 21enne sorpreso alladi unamobileda un garage eaver mai preso lain vita sua. Il giovane, di origine polacca e residente in Basilicata, in trasferta nelle Marche.

