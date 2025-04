Nerdpool.it - LE STREGHE DI VENEZIA di Sébastien Perez e Marco Mazzoni: recensione

Leggi su Nerdpool.it

In uscita oggi 10 aprile per L’Ippocampo Edizioni, Ledifa parte della collana di narrativa illustrata Papillon Noir, straordinario laboratorio per autori e illustratori, dove testi, immagini e processi di produzione danno vita a nuovi immaginari.TramaNel 2045, in una società post-apocalittica, Simone ha 16 anni e vive in un’Italia segnata dalla segregazione in seguito a una terribile epidemia. Insieme a due amici decide di avventurarsi nella zona proibita, il quartiere dove vivono gli infetti. La loro intenzione è quella di farsi mordere dai Morti Farfalla, per scoprirne gli effetti incredibili e straordinari. Dopo una improvvisa retata dei viventisti, i cacciatori di zombie, Simone incontra due fratelli infetti, Manuele e Camilla. La ragazza è incinta e, temendo che le venga sottratto il bambino dalle autorità, vuole andare aalla ricerca di una leggendaria congrega di, che si dice che aiutino le ragazze come lei.