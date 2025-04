Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 20:30

Luceverdementovati dalla redazione torna gradualmente alla normalità ilsu entrambe le carreggiate delle Grande Raccordo Anulareregolare anche sul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico sono ancora possibili rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni segnaliamo la chiusura di via di Malagrotta per un intervento urgente di potatura In entrambe le direzioni nei prossimi ta di via Aurelia per accertamenti tecnici chiusa anche la complanare di via Cristoforo Colombo alla km 14 in prossimità di via Gianluigi Bonelli verso Ostia in prossimità delle Trionfale ricordiamo la chiusura continuativa di via Mario Fani per interventi urgenti alla rete fognaria il divieto di transito e tra via Pieve di Cadore e via Stresa al momento non si conosce la data esatta della riapertura proseguono gli interventi di manutenzione notturna su via del Foro Italico chiusa dalle 22 alle 6 via Salaria & viale Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico lavori notturni anche per la galleria Fleming che dalle 22 alle 6 non sarà percorribile in direzione San Giovanni Qui è obbligatoria su Corso Francia e la chiusura si ripeterà anche domani venerdì 11 aprile infine ancora cantieri durante la notte questa volta ad essere chiusa ale la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta dalle 22 alle 5 tra Largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere su entrambe le direzioni maggiori dettagli su luceverde.