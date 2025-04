Cinemaserietv.it - Andrea Savorelli, la causa di morte diffusa dai media smentita da sua sorella

Ladiha smentito seccamente la presuntadidel giovane attore de Il paradiso delle signore, recentemente scomparso. Alcune testate infatti, avevano riportato erroneamente che il ragazzo era deceduto adi una leucemia. La famiglia del’attore ha chiarito che non saranno divulgate ulteriori notizie sulla questione e ha chiesto il rispetto della propria privacy.Come riporta Fanpage, Alessandradiha scritto:“Le informazioni rispetto all’accaduto sono strettamente riservate per cui la famiglia non autorizza alcuna divulgazione in merito alle infondate notizia apparse sulle presunte cause. Si chiede di rispettare il dolore che stiamo attraversando chiedendo a tutti di omettere qualsiasi pubblicazione in merito. Grazie per la sensibilità che vorrete dimostrare”è morto agli inizi di marzo, ma la notizia è stata divulgata un mese dopo da sua, sul suo profilo Instagram.