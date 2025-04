Juventusnews24.com - Mercato Juve: aumenta la concorrenza per l’obiettivo bianconero! Servono più di 35 milioni di euro per acquistarlo, tutti i dettagli

di RedazionentusNews24: c’èperper la prossima estate!più di 35diper averlo, novitàCome riferito da TMW, ilnon smette di monitorare David Hancko in vista della prossima estate, con il difensore che viene valutato dal Feyenoord tra i 30 e i 35di. Una carta potrebbe essere l’inserimento di Facundo Gonzalez nell’affare in caso di riscatto, con il suo valore che si aggira attorno ai 6di.Occhio allaperò, perché nelle ultime settimane vanno registrati gli interessamenti di Everton e Bayer Leverkusen: i due club hanno formulato un’offerta, ma con cifre inferiori rispetto ai 30dirichiesti dal Feyenoord. Anche l’Atletico Madrid è fermo a 22, ma si profila un’importante asta in estate.