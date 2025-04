Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, Michael Gandolfini promette sorprese: “Il ritorno di The Punisher farà impazzire i fan”

L'attore anticipa sviluppi drammatici per il suo personaggio e rivela l'impatto esplosivo deldi Frank Castle nella serie Marvel., interprete di Daniel Blake nella nuova serie, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul futuro del suo personaggio e sulin scena del Frank Castle/interpretato da Jon Bernthal. Daniel Blake è un collaboratore molto vicino a Wilson Fisk, alias Kingpin (Vincent D'Onofrio), che nella serie ha assunto il ruolo di sindaco di New York. In particolare, Blake opera come Direttore della Comunicazione del Sindaco, supportando la controversa figura politica di Fisk. Frank Castle è invece comparso brevemente nel quarto episodio della stagione, lasciando i fan in attesa di unpiù sostanzioso.