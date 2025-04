Milan | il nuovo bomber dalla Premier arriva con lo sconto

Sarà un Milan completamente diverso da quello che abbiamo visto fino ad oggi. La stagione deludente sta portando la società a prendere decisioni molto forti. In questo momento, come spiegato in più di un'occasione, la priorità è rappresentata da direttore sportivo e allenatore. Una volta fatte le due scelte, lo sguardo si sposterà principalmente sugli acquisti da fare e possiamo dire che i rossoneri saranno protagonisti sia in entrata che in uscita. Secondo le informazioni di Europa Calcio, il Milan potrebbe chiudere un colpo a sorpresa. Moncada e Ibrahimovic stanno guardando con attenzione in Premier League per andare a prendere il nuovo bomber.

