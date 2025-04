C’è un regalo per Zeudi Grande Fratello ma la sorpresa è ogni oltre logica | si è superato il limite

Leggi su Caffeinamagazine.it

L'affetto dei fan può assumere forme sorprendenti, ma raramente si è visto un gesto tanto insolito quanto quello che ha coinvolto Di Palma, ex concorrente di ed ex Miss Italia. Dopo il reality, il sostegno verso la giovane napoletana non si è affievolito, anzi: ha preso una piega decisamente singolare. Alcuni suoi ammiratori, infatti, hanno pensato bene di farle un dono fuori dal comune. Non si tratta di un omaggio simbolico o di un gadget personalizzato, ma di un animale vero e proprio: una capra, che è stata battezzata Hele. Tutto è partito da un'idea lanciata su X, la piattaforma un tempo nota come Twitter. Un utente ha proposto di sorprendere con un originale, suscitando l'entusiasmo di molti altri fan.