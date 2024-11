Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2024 in DIRETTA: si comincia con la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.02 Strasser si porta al comando con 0.77, ma ha perso 34 centesimi sul pianetto finale, dunque lì è attaccabile. Attenzione ora al francese Clement Noel, uno dei grandi favoriti.10.02 Subito 2 decimi di vantaggio per il teutonico al primo intermedio, ben 0.38 al secondo.10.01 1’00?74 per Haugan. L’allenatore britannico forse ha esagerato con la tracciatura arcuata. La sensazione è che il norvegese non abbia sfruttato al meglio il n.1. Ora il tedesco Linus Strasser.10.00 Tracciato decisamente angolato.10.00 C’è un po’ di nebbia in pista.10.00 Iniziata la gara, in pista il norvegese Timon Haugan.9.56 Vinatzer vanta un 12° posto come miglior risultato anel 2019. Nel 2017 non si qualificò per la seconda, nel 2018 non concluse la gara.