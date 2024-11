Sport.quotidiano.net - Vis Stellone: "Ci mancano punti, prendiamoli"

Robertoe un derby in veste di ex, anche se di quella vicenda si conservano poche tracce: "La mia esperienza ad Ascoli? Breve, brevissima, appena 5 partite (nel 2020 in B, 2 pareggi e 3 sconfitte, ndr). Non proprio positiva. Diciamo che non si sono incastrati i risultati. Non so neanche come definirla, ma fa parte del percorso di un allenatore". Il presente porta invece le soddisfazioni fin qui maturate con la Vis. Anche se a Piancastagnaio. "Peccato per la sconfitta, perché la prestazione c’è stata. Anche con l’uomo in meno, ho visto atteggiamento, corsa. E alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi". L’arbitraggio? "Eccessiva la doppia ammonizione a Coppola, squilibrata la gestione dei cartellini: noi 11 falli e 7 gialli, loro 19 e 4’. Un piccolo appunto a Coppola, incappato nel rosso: ‘In zone del campo neutre, meglio evitare i contatti, basta non far girare l’attaccante".