Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 4-5, ATP Finals 2024 in DIRETTA: lo spagnolo serve per rimanere nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.3040-0 Prima al centro e volee di dritto a campo aperto per loche spinge troppo la palla e la spedisce sul nastro. Nonostante ciò la pallina ricade nella metà campo avversaria.30-0accelera bene con il dritto e provoca l’errore del tedesco.15-0 Prima ad uscire vincente per lo.Dopo il cambio campo Carlosservirà pernel primo set. In questo parziale loha vinto il 62% dei punti con la prima, entrata il 68% delle volte, ed il 70% con la seconda. L’iberico ha offerto 6 palle break nei primi 2 game annullandole tutte.5-4 Gioco: prima ad uscire vincente per il tedesco.A-40 Prima al centro vincente.