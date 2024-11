Amica.it - Guardando la moda si poteva presagire la vittoria di Trump

Lo scorso 6 novembre gli Stati Uniti sono andati al voto e Donaldè stato eletto per la seconda volta presidente. Unacosì schiacciante da aver lasciato senza parole buona parte dell’elettorato democratico. Tra chi si domanda cosa succederà ora e chi si interroga su quali conseguenze questo incarico avrà sulla propria vita (anche il fashion system non è al sicuro), c’è anche chi tenta di ripercorrere la campagna elettorale a ritroso per individuare le strategie vincenti e quelle fallimentari. Ed è qui che entra in gioco TikTok. Tante delle tendenze e dei personaggi più virali degli scorsi due anni riscontrano un approccio conservatore. Dall’exploit d’interesse verso la cultura mormone che ha reso famosi personaggi come Nara Smith e il marito Lucky Blue Smith a micro-tendenze come il cottagecore o gli abiti “da lataia”, ora appare tutto più chiaro: i trend di TikTokno essere un segnale d’allarme per i democratici rispetto alla prossimadella destra.