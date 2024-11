Oasport.it - Sinner consapevole: “Chi gioca contro di me non ha molto da perdere. Per questo devo migliorare”

Leggi su Oasport.it

Jannikbatte anche Taylor Fritz con un duplice 6-4 nel secondo turno di round robin ed è ormaivicino alla qualificazione per le semifinali delle ATP Finals 2024. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino, l’azzurro ha bissato la vittoria ottenuta nel match d’esordioAlex de Minaur confermandosi a punteggio pieno in testa al gruppo Nastase prima dell’ultima giornata, in cui dovrà vedersela con Daniil Medvedev.“Con Taylor, abbiamoto una finaleimportante a New York dove ci siamo conosciuti meglio e questa di oggi era un’altra occasione importante per me, per esprimere un ottimo livello. L’esserci riuscito mi dà molta fiducia. Lui hato un matchaggressivo e ho faticato parecchio in risposta. Vediamo dopodomani come andrà la partita con Medvedev.